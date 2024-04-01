مسلسل بقينا اتنين الحلقة 6.. شريف منير يكتشف حقيقة ابنه

نجح مروان ووالدته في إقناع أدهم «شريف منير» بأن المباراة قد ألغيت، وأنّ يجلس في المنزل ليشاهد التليفزيون، وذهبا إلى مباراة المصارعة التي يشارك فيها مروان، وتركا أدهم وحيدًا في البيت، وشعر بالملل بالملل وعدم الرغبة في مشاهدة التليفزيون، ليقرر الذهاب إلى حيث يوجد ابنه وزوجته.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 6

وخلال الحلقة 6 من مسلسل بقينا اتنين، عندما دخل أدهم إلى النادي، تفاجأ بأنه يحتوي على صالات قتالية وليست ملاعب لكرة القدم كما أوهمه ابنه من قبل، فسأل العامل متعجبا: «هما ليه عاملين المباراة في الصالة القتالية؟»، ليرد عليه الأخير مستهزئا: «لأ والله أنت زي السكر».

صدمة شريف منير في ابنه

وبمجرد أن دخل أدهم إلى الصالة، تفاجأ بأن ولده يلعب المصارعة ضد خصمه داخل الحلبة، وتعرض مروان للضرب الشديد من خصمه، وما أنّ أمال وجهه يمينا حتى رأى والده ينظر إليه بذهول، فضربه الخصم على وجهه وأوقعه أرضا، وهنا انتهت الحلقة 6 من مسلسل بقينا اتنين، وتوضح الحلقة المقبلة، رد فعل أدهم بعد هذه الصدمة التي رآها بعينه إذ اكتشف أن ابنه ليس لاعب كرة قدم مثلما أوهمه بل لاعب مصارعة.