«مش بتحفزه».. 4 أضرار لمقارنة طفلك بغيره من واقع مسلسل بقينا اتنين

خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير ورانيا يوسف، ظهر مشهد للفنان ياسر الطوبجي بشخصية «عاصم» وهو يقارن طفله بـ«مروان» لاحترافه إحدى الرياضات القتالية ويسخر منه بما يثير الحديث حول مشكلةٍ نفسية قد يقع فيها الوالدان مع أبنائهما، وهي مقارنة الطفل بغيره من إخوته أو أصدقائه.

أضرار مقارنة الطفل بغيره

عندما تخبر طفلك بأنه لا يجيد شيئاً ما، بينما صديقه يجيد ذلك الشيء ظناً بأنك تحفزه، تكون بذلك تسببت في زعزعة ثقة الطفل بنفسه وشعوره بالعجز عن كسب إعجاب ومحبة والديه له، وفقاً للدكتور إبراهيم محمود استشاري الطب النفسي للأطفال الذي أوضح في حديثه لـ«الوطن» أن أسلوب المقارنة الذي يتبعه بعض الوالدين بين أبنائهم وبعضهم أو بين الأبناء وأقرانهم تكون له نتائج سلبية تنعكس بشكل واضح على سلوك الطفل، فتجده ميالاً نحو الاعتماد على الآخرين لاعتقاده بعدم الكفاية والقدرة على تحقيق أي إنجاز في حياته.

واستكمل «محمود» خلال حديثه تحديد الأضرار التي تنعكس على شخصية الطفل ونذكر منها:

1- الشعور بالإحباط وكبت مواهب وطموحات الطفل:

فمن الأمور التي يغفل عنها كثير من الآباء أن لكل طفل موهبته التي يطمح أن يثبت نفسه فيها، وبدلاً من مساعدته على اكتشاف وتنمية هذه الموهبة تجدهم يسعون بشتى الطرق نحو غرس موهبة أو مهارة لا تستهويه ولا ترضي ميوله وهو ما يسبب له الإحباط وخيبة الأمل.

2- التأثيرات السلبية على علاقة الطفل بوالديه:

تهتز ثقة الطفل بوالديه بعد أن يترسخ في عقله أنهما لا يحبونه بسبب فشله في تحقيق الصورة التي يريدان أن يكون عليها بغض النظر عن ميوله وقدراته.

3- الشعور بالغيرة من الأخ أو الصديق الذي يُقارن به الطفل:

وهو ما يتحول مع الوقت إلى كراهية تقود إلى العزلة وحب الوحدة خاصةً خلال فترة المراهقة.

4- تدمير العلاقات الاجتماعية:

شعور الغيرة بين الأخوة أو الأصدقاء يظل مرافقاً للطفل طوال سنوات حياته إذا لم يتمكن من التغلب عليه وعلاجه، وعندها يكون مشحوناً بالمشاعر السلبية التي لم يتخلص منها وهي ما يمكنها أن تدمر علاقته بأقرانه في المستقبل.

مسلسل بقينا اتنين

يذكر أن مسلسل بقينا اتنين من المسلسلات الاجتماعية القصيرة التي تعرض خلال النصف الثاني من موسم رمضان 2024، وتدور أحداثه حول زوجين دفعت بهما الخلافات الصغيرة إلى الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، ليستعرض كثير من القضايا المتعلقة بالأسرة في قالب كوميدي خفيف، المسلسل من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، ويشترك في بطولته النجوم: شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، ومروة عبدالمنعم.