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دراما المتحدة

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 7.. صدمة شريف منير في أسرته

كتب:

انتصار الغيطانى
12:00 م | الإثنين 01 أبريل 2024
مسلسل بقينا اتنين الحلقة 7.. صدمة شريف منير في أسرته

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 7.. صدمة شريف منير في أسرته

كشفت أحداث مسلسل بقينا اتنين، الحقيقة التي كانت غائبة عن أدهم أو شريف منير، وهي المؤامرة التي دبرتها عائلته ضده حتى لا يعلم حقيقة الرياضة التي يمارسها ابنه ومنعه من حضور المباراة، ولكنه يذهب دون أن يخبر أحد إلى النادي، ويكتشف عدم وجود أي تدريبات لكرة القدم اليوم، وعندما يسأل عن اسم مدرب ابنه مروان يعلم أنه مدرب مصارعة، وموجود في ملاعب الصالة المغطاة، ومع استمرار أحداث مسلسل بقينا اثنين الحلقة 7 يتعرض أدهم لصدمة كبيرة.

شريف منير يعلم حقيقة الرياضة التي يمارسها ابنه

وعلم أدهم من خلال مسلسل بقينا اتنين الحلقة 7، أن جميع افراد عائلته موجودين داخل الصالة المغطاة، ويشجعون ابنه يحيى الذى يلعب مصارعة، وعلى الرغم من أن افراد العائلة لم يشاهدوا أدهم، إلا أن يحيى شاهده خلال المباراة، مما عرضه لصدمة كبيرة هو الآخر وارتبك على أرض ملعب المباراة، وتتواصل الأحداث الليلة من مسلسل بقينا اثنين الحلقة 7.

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بقلم انتصار الغيطانى