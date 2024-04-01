دعاء الرسول عند النوم.. احرص على ترديده يوميا

أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى بدار الإفتاء، دعاء الرسول عند النوم، إذ يكثر المسلمون خلال شهر رمضان المبارك من ترديد الأدعية والعبادات والطاعات في العشر الأواخر من رمضان.

دعاء الرسول عند النوم

وقال عاشور، في إحدى حلقات قناة الناس، خلال حديثه عن دعاء الرسول عند النوم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم، علم عباده ماذا يفعلون عند النوم، قائلا، إنه إذا أخذت مضجعك تسلم نفسك لله لأن هناك حول العبد أشياء ظاهرة أو خفية، والله من يحمي العبد.

وتابع أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، في دعاء الرسول عند النوم، أن العبد يلجأ إلى الله بهذا الدعاء عند النوم: «أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه، وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون».

واستكمل «عاشور» أنه إذا ردد العبد هذا الدعاء، لا يتعرض لأي أمر سيء؛ لأنه أصبح في حماية الله؛ يحميه من شر خلقه سواء الذين يراهم أو لا يعرفهم.

وبصفة عامة، يمكن للعبد الدعاء بما يحب أو يأمل قبل النوم، خاصة وأن الدعاء عبادة مستحبة، كما قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية.

ويردد البعض دعاء قبل النوم بالصيغ التالية:

اللّهمّ ربّ السّموات وربّ الأرض وربّ العرش العظيم، ربّنا وربّ كلّ شيء، فالق الحبّ والنّوى، ومنزل التّوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شرّ كلّ شيء أنت آخذ بناصيته، اللّهمّ أنت الأوّل فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظّاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنّا الدّين، واغننا من الفقر.

الحمد لله الذي كفاني وآواني، وأطعمني وسقاني، والذي منّ عليّ فأفضل، والذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكه، وإله كل شيء أعوذ بك من النار.

أفضل الأدعية المستحب ترديدها عند النوم

ويقول البعض في دعاء عند النوم التالي:

اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بوجهِكَ الكريمِ، وكلماتِكَ التامةِ من شرِّ ما أنتَ آخذٌ بناصيتِهِ، اللَّهمَّ أنتَ تكشفُ المغرمَ والمأثمَ، اللَّهمَّ لا يهزمُ جندُكَ، ولا يخلفُ وعدُكَ، ولا ينفعُ ذا الجدِّ منكَ الجدُّ، سبحانَكَ اللَّهمَّ وبحمدِكَ.

اللهم فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، قال: قلها إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك.

يا الله يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث، نقني من ذنوبي وخطاياي واغفر لي وارحمني واكتبنا مع الصالحين.

اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، تعطي لمن تشاء بغير حساب أسألك من فضلك الواسع رزقًا حلالًا مباركًا.