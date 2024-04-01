عودة الأمطار الرعدية خلال الساعات القادمة.. وتحذير لـ19 محافظة بينها القاهرة

أعلنت غرف العمليات المركزية في المحافظات عودة فرص سقوط الأمطار الرعدية خلال الساعات القادمة على عدة مناطق، مع وجود تحذيرات من ظاهرة جوية تعمل على حجب الرؤية الأفقية أحيانا، نظرا لوجود الأتربة العالقة.

أمطار رعدية خلال الساعات القادمة في المحافظات

وتشهد محافظتا جنوب سيناء والبحر الأحمر فرص سقوط الأمطار الرعدية خلال الساعات القادمة مع تحذيرات لأهالي 19 محافظة وهي «القاهرة، الجيزة، البحيرة، القليوبية، الدقهلية، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، المنيا، بني سويف، الفيوم، سوهاج، الغربية، الشرقية، المنوفية، السويس، الإسماعيلية»، من تأثير ظاهرة الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي تعمل على حجب الرؤية الأفقية أحيانا.

تحذير لبعض الفئات من ظاهرة جوية

كما نصحت غرف العمليات المركزية بعض الفئات التي تعاني من حساسية العيون والجيوب الأنفية والأمراض التنفسية بارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل وعدم خروج كبار السن دون ضرورة نظرا لوجود الأتربة العالقة جراء نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مدار اليوم، والتي تزداد حدتها في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وشمال الصعيد.