حجز أكثر من 120 ألف تذكرة طيران للسفر إلى السعودية في شوال وذي القعدة

كشف أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هناك أكثر من 120 ألف تذكرة طيران تم حجزها إلى المملكة العربية السعودية خلال شهري شوال وذي القعدة المقبلين من حاملي تأشيرات الزيارة للسعودية، لافتا إلى أن أعدادا ليست بالقليلة من تلك الحجوزات الغرض الرئيسي منها هو السفر لأداء مناسك الحج، موضحا أن تأشيرة الزيارة بأنواعها لا تسمح لحاملها باداء مناسك الحج.

قرار خلال الأسبوع الجاري بشأن شركات السياحة التي تصدر باركودات بوابة العمرة

وأضاف وحيد، لـ«الوطن»، أن وزارة السياحة والآثار تعمل على إصدار قرار خلال الأسبوع الجاري يلزم شركات السياحة التى تصدر باركودات بوابة العمرة لحاملى تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية للسعودية، بتنظيم تلك التأشيرات من خلال برامج يشمل مواعيد سفر وعودة وتضمن عدم مخالفة حاملي تلك التأشيرة لاشتراطات الحصول عليها.

ضمان مالي

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أن هناك ضمانا ماليا سيتم تحصيله من شركات السياحة وذلك لحفظ حقوق المواطنين المسافرين حال عدم تنفيذ الشركات البرنامج المتفق عليه وأيضا كضمان لعدم تخلف الحاصلين على تأشيرة الزيارة للسعودية حتى موسم الحج .