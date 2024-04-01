خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز إلكترونيا

توفر منصة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية السعودية، خدمة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز، إذ يهتم العديد من المصريين بمعرفة حالة طلب التأشيرة الخاص بهم إلكترونيا عبر منصة الوزارة.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

وكانت وزارة الخارجية السعودية بدأت في عام 2023، استبدال لاصق التأشيرة الذي يتم تسلميه للمسافرين بتأشيرة إلكترونية لـ الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز، ويسمح من خلالها قراءة بيانات المسافر من خلال الـ QR، وذلك لـ65 دولة مختلفة بينها مصر.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

ويستطيع المصريون الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز من خلال الدخول إلى منصة التأشيرات السعودية، بالضغط هـنـا، واتباع الخطوات التالية:

1- أدخل البيانات المطلوبة: رقم جواز السفر - الجنسية - جهة القدوم

2- الضغط على رمز الصورة للتحقق من الأمان.

3- الضغط على أيقونة إجراء البحث.

4- تظهر على الشاشة المعلومات الخاصة بالتأشيرة.

أنواع تأشيرة السعودية

1- تأشيرات العمرة لأداء العمرة.

2- تأشيرة الزيارة الشخصية تكون دون أهداف تجارية أو عائلية

3- تأشيرة العلاج للذين يبحثون عن للعلاج في السعودية.

4- تأشيرة المرور تكون مدتها من 48 ساعة إلى 96 ساعة وفقا لتحديد ساعات الترانزيت.

5- تأشيرة الزيارات التجارية من أجل للقاء الشركاء التجاريين في المملكة.

6- تأشيرة الإقامة لدخول السعودية والإقامة بها لفترات محددة.

7- تأشيرة زيارة العمل لزيارة السعودية لغايات العمل والتعاون الفني.