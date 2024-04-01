أيام قليلة تفصلنا عن حلول عيد الفطر المبارك وانتهاء شهر رمضان، وأعلنت هيئة البحوث الفلكية في السعودية موعد صلاة عيد الفطر 2024 في السعودية.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في السعودية

تستعرض «الوطن» في تقريرها التالي موعد صلاة عيد الفطر 2024 في السعودية من أجل استعداد المسلمين لأداء صلاة العيد، وكشفت هيئة البحوث الفلكية أنّ يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان ويوم الأربعاء هو موعد صلاة عيد الفطر 2024 في السعودية.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في السعودية

وحددت وزارة الشؤون الإسلامية موعد صلاة عيد الفطر 2024 في السعودية، بأنّ وقت الإقامة سيكون بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى بجميع مناطق المملكة.

ومن المقرر أن يؤدي المسلمون صلاة عيد الفطر 2024 في الرياض عند تمام الساعة 5:36 صباحا.

مظاهر احتفالات عيد الفطر

ومن مظاهر احتفالات عيد الفطر في السعودية، يتجمع المواطنون لصلاة العيد في الساحات أو المساجد للصلاة والتهنئة بقدوم العيد، كما يتم إعداد الأطعمة التقليدية المخصصة لهذا اليوم المبارك.