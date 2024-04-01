متى أول أيام العيد في السعودية؟.. تحري هلال شوال الإثنين المقبل

بدأ العد التنازلي لانتهاء شهر رمضان المبارك 1445هـ، وبدأ المسلمون بالمملكة العربية السؤال عن متى أول أيام العيد في السعودية؟ لمعرفة موعد عيد الفطر المبارك أو استطلاع هلال شوال، وهو ما أوضحه مركز الفلك الدولي بالإمارات.

متى أول أيام العيد في السعودية؟

أفاد مركز الفلك الدولي، بتفاصيل موعد عيد الفطر في السعودية والعديد من الدولة الأخرى ليجيب عن تساءل الكثير من المسلمين عن «متى أول أيام العيد في السعودية؟»، موضحًا أنه سيكون في الأربعاء الموافق 10 أبريل الجاري في أغلب الدول باعتماد رؤية الهلال، إذ أن العديد من الدول، خصوصًا التي بدأ شهر رمضان بها في 11 مارس الماضي.

ومن المقرر أنَّ يتحرى هلال شهر شوال للعام 1445هـ في يوم الاثنين الموافق 8 أبريل الجاري، إلا رؤيته في 8 أبريل تكاد تكون مستحيلة، نظرا لأن القمر من المتوقع أن يغرب قبل الشمس لحدوث الاقتران بعد الغروب الشمس، وفقا للعربية نت.

موعد عيد الفطر في السعودية

وأوضح المركز أن الدول التي بدأ بها شهر رمضان في 11 مارس وبينها مصر والسعودية والإمارات والعديد من الدول الأخرى، سيكون عدة شهر رمضان بها 30 يوما، على أن يكون يوم الأربعاء 10 إبريل موعد عيد الفطر أما الدول التي بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس، ومنها إندونيسيا وماليزيا والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعُمان والأردن وليبيا والمغرب، فهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الثلاثاء 09 إبريل، الموافق 29 من شهر رمضان في هذه الدول.

متى أول أيام عيد الفطر في معظم دول العالم؟

وأوضح مركز الفلك الدولي، أن رؤية الهلال في يوم 9 أبريل ستكون ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم ومن جنوب إفريقيا، وقد يمكن رؤيتها بصعوبة العين المجردة من وسط آسيا ووسط القارة الإفريقية، وترى بسهولة من غرب آسيا، وشمال إفريقيا، ومعظم أوروبا ومعظم القارتين الأمريكيتين، أما في مصر والسعودية والإمارات ستكون ممكنة بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي، وبناء على من المتوقع إعلان معظم دول العالم رؤية الهلال ليلة 10 أبريل ليكون الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر فيها أيضا.