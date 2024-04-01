ميار الببلاوي تكشف أسرار زواجها: 11 طلاقا وعودة دون محلل

ظهرت الفنانة ميار الببلاوي، ضيفة على إحدى حلقات برنامج الإعلامية بسمة وهبة، وخلال الحلقة كشفت عن أمور صادمة، من بينها أنها انفصلت عن زوجها الحالي 11 مرة.

كيف تطلقت ميار الببلاوي 11 مرة؟

وجهت «وهبة» سؤالها باستغراب لميار الببلاوى عن كيفية طلاقها 11 مرة من زوجها الحالي، وعودتها له مرة أخرى؛ لترد: «كنا بنسيب بعض بمشاكل وقضايا وتطلقنا وتجوزت أبو ابني وخلفت منه ورجعتله تاني، وكنا بنرجع من غير محلل أنا مسمحش بيها أنا لا بتاعة محلل ولا برضى بيها».

وتابعت ميار الببلاوي: «الرجل دا في حياتي هو حياتي كلها وأنا وهو عصبيين جدا، وكل مرة بتحصل كوارث ومش منى ومنه من اللي حولينا زى ميكونوا مستكترينه عليا، وآخر رجعة لينا دلوقتي جوازي مش موثق، أنا مش عاوزة أوثقه».

وقالت الفنانة ميار الببلاوي، إنّها لم تتزوج في السر أبدًا، موضحة: «زوجي الحالي لم أعلن عن هويته، سبق وحجزني في بلده وأنا حبسته في مصر».

سبب خلافات ميار الببلاوي وزوجها

وأضافت «الببلاوي» في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «والدته لم تقل أنني سرقت ذهبها، وهو كان متغاظ إني خرجت من البلد من غير ما هو يعرف، أخدت ابني وسافرت».

لماذا رفعت ميار الببلاوي قضية على زوجها؟

وتابعت: «رفعت عليه قضية في مصر وحبسته كنا في عز الثورة، طلقني كتير واتجوزنا كتير، طلقني حوالي 11 مرة.. هو أول حب في حياتي وأول راجل في حياتي، مخلفناش من بعض، وكنت عاوزة أخلف فاتجوزت غيره ورجعت له تاني، حصلت مشاكل وتطلقنا، ورغم مشاكلنا وقف جنبي لما ماما ماتت وساندني بكل اللي يقدر عليه، بعدما شيلت الرحم وكان كريم معايا وابني».