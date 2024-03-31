ميار الببلاوي: وفاء مكي لم تكن بريئة في قضية تعذيب الخادمتين

قالت الفنانة ميار الببلاوي، إنّ الفنانة فيروز مكي لم تكن بريئة في قضية تعذيب الخادمتين، مؤكدةً: «ملهاش أي علاقة بالبراءة»، لترد بسمة وهبة: «هند عاكف أقسمت بالله إنك كلمتيها وكنتي بتبكي بحرقة، وقلتِ لها إن عندك دليل على برائتها».

«الببلاوي»: «معيطتش مع هند عاكف»

وأضافت «الببلاوي»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «أنا معيطتش مع هند عاكف، لكن وفاء مكي قالت إنها مش لاقية تأكل ابنها وبتستغيث عشان مش لاقية تاكل، فقلت يا جماعة سيبوها في حالتها»، مؤكدة أنّ الفنانة وفاء مكي كانت تحرق وتحلق شعر الخدامة في القضية التي أثيرت قبل 23 عاما، موضحةً: «الطب الشرعي أثبت أن الخادمة لم تكن مصابة بأي مرض جلدي، وبالتالي فإن شعرها تم حلقه واتحرقت في شعرها».

وأضافت: «الطب الشرعي كان صريحا والشهود أثبتوا أنها مدانة، وطلبت أروح أشهد في القضية وكلمت المحامي بتاعي، لكن مكنش ينفع أروح لوحدي عشان ابني كان لسه على إيدي»، متابعة: «لم أخف من رسالة التهديد لإخفاء شهادتي، جوزي هو اللي بعتها، كانت لعبة عشان مكنش عاوزني أروح أفتح علينا فتحات، وبعد ما رجعنا من سوريا قالي بطل عبط أنا اللي مهددك، وسألت المحامي بتاعي وسألت فارس حماد عشان أروح أشهد قالوا لي كلامك لا هيقدم ولا هيأخر لأن كان في ناس معاها في اللوكيشن وكانوا نجوم كبار ومتاخدش بيها».

الفنانة وفاء مكي وقضية الشغالتين

وحول موقفها من القضية، قالت الفنانة: «في واحدة جابت لي شغالتين وكنت نازلة بسرعة رايحة فرح، وكنت محتاجة لهم جدا عشان ابني كان رضيع ولقيت واحدة منهم ميتانة على نفسها والتانية واقفة متضايقة، طلبت إني آخد واحدة بس، فاشترطت الست عليّ إنهم يكونوا مع بعض، والتانية هرشت في شعرها عشان توضح لي إنه محلوق ولما سألت الست قالت لي إن وفاء مكي قالت إن عندها قراع وحلقت لها شعرها فرفضت الاستعانة بخدماتها.. وبالتالي فين دليل براءة وفاء مكي».