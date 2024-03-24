مفتي الجمهورية: الإسلام خفف التكاليف الشرعية عن المرأة مراعاة لطبيعتها

تحدث الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن مكانة المرأة في الإسلام، وتكريم الله لها، مستشهدا بالحديث النبوي: «إنما النساء شقائق الرجال»، مشيرا إلى أن الإسلام خفف بعض التكاليف الشرعية عن المرأة مراعاة لطبيعتها وفطرتها وأيضا لقيامها بالجزء الأكبر من تربية الأولاد فكرا وعملا.

الله قرن بر الوالدين بعبادته

وأضاف «علام»، خلال تقديم برنامج «حديث المفتي»، على قناة الناس، أن الإسلام كرم المرأة في جميع أطوار حياتها، فعلى سبيل المثال كرمها كـ«أم»، إذ قرن الله سبحانه وتعالى بر الوالدين والإحسان إليهما بعبادته: «وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا».

الإسلام منح الأم الحظ الأوفى من بر الوالدين

وتابع أن الإسلام منح الأم الحظ الأوفى من بر الوالدين، فقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب»، ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم بـ«من أحق الناس بحسن صحابتي؟، قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك».