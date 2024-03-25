مفتي الجمهورية: الإسلام يحث على العمل من أجل نفع الآخرين

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أنّ الإسلام دين رحمة ويحث أبناءه على العمل من أجل نفع الآخرين، ورفع المعاناة ومد يد العون لهم والسعي في عمران الأرض.

وأضاف «علام»، خلال تقديم برنامجه «حديث المفتي» عبر فضائية «الحياة»، أن هناك 3 قيم إسلامية في نصوص القرآن الكريم، أولها العبادة، كما في قول الله تعالى: «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون».

نشر الرحمة والخير ونبذ الظلم

وأشار إلى أن القيمة الثانية هي التزكية والسمو بالنفس، والذي يعبر عن شخصية الإنسان الرباني على هذه الأرض، فهو إنسان ينشر الرحمة والخير ولا يحب الظلم، وذلك كما جاء في قول الله تعالى «ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها».

العمران هو قمة السلوك الإيجابي

ولفت أن ثالث هذه القيم هو العمران الذي يمثله قمة السلوك الإيجابي، والذي يمثله الإنسان على هذه الأرض، مستشهدًا بقول الله تعالى: «أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها»، بمعنى أن الله طلب منكم أن تعمروا هذه الأرض.