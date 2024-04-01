مروان موسى يرد على هجوم عمرو مصطفى ضد الرابرز بشراء مزيكا جاهزة

حرص مطرب الراب الشهير مروان موسى على الرد على هجوم الملحن عمرو مصطفى على مطربي الراب، وذلك أثناء ظهوره ضيفا على إحدى حلقات برنامج ع المسرح مع الإعلامية منى عبد الوهاب.

مروان موسى يرد على هجوم عمرو مصطفى

وجهت منى عبد الوهاب سؤالا لمروان موسى قائلة «الفنان عمرو مصطفى قال إن الرابرز بيشتروا بيتس جاهزة بـ100 دولار و200 دولار» ليرد مروان موسى قائلا «لا مع احترامى للأستاذ عمرو مصطفى بس كلامه مش صح لأنه تعميم أنا مثلا وغيري بروديوسرز حقيقيين عمرى فى حياتي ما خدت حاجة جاهزة، بس ممكن آخد أغنية جامدة أوى برازيلية من السبعينيات فيها بيانو عجبنى أوى جبتها».

وتابع موسى قائلا «غيرت فيه شوية حطيت عليه الدرامز بتاعتى وألحانى يعني مثلا عندى أغنية اسمها ذهاب وعودة متاخدة من أغنية برازيلية وبيبقي محطوط الكوبي رايت بتاعة الأغنية، والراب اللى خلاه جامد فى أمريكا ودول كانوا ناس إمكانياتهم بسيطة جدا انه قدر يجيب اسطوانة وبعدين يجيب جهاز، وإحنا فى 2018 أنا واحد إمكانياتى بسيطة جدا معايا لاب توب وسماعة والميكرفون كنت بسجل بريكورد بتاع سينما فبعمل بيت من أقل حاجة».