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دراما المتحدة

مروان موسى: المهرجانات اتظلمت أكتر من الراب.. و«احنا أخدنا حقنا»

كتب:

بسمة شطا
08:06 م | الإثنين 01 أبريل 2024
مروان موسي

مروان موسي

ظهر مطرب الراب الشهير مروان موسى، ضيفا على برنامج «ع المسرح»، الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، عبر شاشة قناة «الحياة»، وكشف عن كثير من الأمور.

مروان موسى: أنا عاشق للمهرجان

قال الرابر مروان موسي إن المهرجانات ظلمت أكثر من الراب بكثير، موضحا: «طبعا احنا أخدنا حقنا وطلعنا في إعلانات، واتشافنا واتعملنا احترام أكبر للأسف، ودى حاجة متبسطنيش لأن أنا عاشق للمهرجان».

وأكد مروان موسى: «المهرجانات اتظلمت طبعا، الناس دي عملت حاجة من ولا حاجة، أنا كمستمع مقدرش إن أعمل حاجة غير إني أبص للمهرجان وأستعجب انتو إزاي ناس بأقل إمكانيات وكمبيوتر قديم وسماعة عاملة كدا، خليت أغنيتك في مصر كلها تتسمع».

وتابع: «دا إنجاز بالنسبة لي، فدول اتظلموا أكتر بكتير لأن متقدروش فنيا، لازم أغير نظرتي للناس دي؛ لأن دا فن جدا».

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بقلم بسمة شطا