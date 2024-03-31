مروان موسى لـ«ع المسرح»: برد على المهاجمين بـ«أكونت فيك»

قال الفنان مروان موسى، إنه يعمل بالعديد من الأشياء التي لها علاقة بالفن والغناء، مثل تأليف الأغاني وإنتاجها والتلحين، فهو ملحن بجانب أنه مغني راب، مؤكدا على حبه للزمن الماضي خاصة «الألفينات والتسعينيات»، ولكن: «للأسف بقينا في زمن تاني».

تصحيح المفاهيم من خلال أكونت فيك

وأضاف «موسى»، في حوراه ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، المُذاع على شاشة «الحياة»: «بدخل على حسابات السوشيال ميديا من أكونت فيك أو غير حقيقي وغير معروف للناس، بهدف التواصل مع متابعيني ومناقشتهم في تعليقاتهم على صفحتي الرسمية، لفهم ما يدور في بالهم عني وتصحيح بعض المعلومات عني».

التنمر من خلال حساب مزيف

وتابع: «من حوالي 3 سنين استخدمت الأكونت الفيك في التنمر لأنه كان عندي طاقة سلبية وحسيته رجوع لشخصيتي القديمة في المراهقة، ولو عملت ده في الوقت الحالي فلأني مشهور ومش هينفع أكلم حد في عينه لأنه هيديني ردود معينة أما اللي مش عارف أنا مين فردوده بتكون حقيقية».