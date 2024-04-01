مروان موسى لـ«ع المسرح»: «عايز أنجح ونفسي الناس تسعدني»

علق الفنان مروان موسى، على جملة الإعلامية منى عبد الوهاب بأن «جمهور الراب كبير لكن فناني الراب غير مفهومين»، مؤكدا أن ما يقدموه الآن يشبه ما فعله حميد الشاعري في فترة «جيل الـ90»؛ إذ كان يُنظر له بنفس النظرة التي تنظر لهم حاليا.

سبب الهجوم على حميد الشاعري

وأوضح «موسى»، في حوراه ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، المُذاع على شاشة «الحياة»، أن حميد الشاعري بسبب اختلافه عن ما يقدمه الآخرين، جرت مهاجمته، لكن بعد ذلك اصبح كل شيء طبيعي، موضحا: «كمان 10 سنين هنبقى احنا اللي صح، وهيتم مهاجمة غيرنا، وأنا نفسي أننا نتفاهم لأن ده أمر واقع، وكل هدفنا هو أننا نفرح الجمهور، وأنا عايز أنجح وأنافس، ونفسي الناس تسعدني، لأني في الآخر بمثل مصر».

هناك عدة دول مُنافسة للراب المصري

وأشار إلى أن هناك عدة دول مُنافسة للراب المصري، حتى أصبحت في المقدمة، موضحا: «وده بسبب إن في فنانين كبار مش بينزلوا اعمال ليهم، بجانب إن مبقاش في فيديوهات بتنزل كتير، ده غير إن الأعمال خلاص مبقاش فيها إبداع».