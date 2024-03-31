مروان موسى لـ«ع المسرح»: «المواقف الصعبة جعلتني أقوى.. ومرض أمي كان منحة»

قال الفنان مروان موسى، إنَّه عندما بدأ مشواره في أغاني الراب عام 2016، اكتشف مرض والدته بعدها بشهور قليلة، وبجانب حزنه عليها كان يخشى تأثير الظروف على نجاحه في المجال الذي اختاره، خاصةً أنَّ ليس لديه أشقاء يهتمون بشؤون والدته معه.

«موسى»: رأيت حقيقة المنحة في صورة محنة

وأضاف «موسى»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، المُذاع على شاشة «الحياة»: «بمرور السنين رأيت فيما حدث منحة لكن بشكل غير مباشر، بسبب الفرص التي فتحت أمامي وبدأت أنجح خطوة خطوة ورأيت عوض الله لي».

المواقف الصعبة تخفي مكافآت لنا في الحياة

وتابع: «بمرور السنين بدأت أدرك أن المواقف الصعبة جعلتني أقوى، ويعقبها فرص حلوة في الحياة، ليحدث توازن استشعرته».