مروان موسى لـ«ع المسرح»: نجوم الراب الكبار أصبحت أعمالهم بلا إبداع

علق الفنان مروان موسى، على تصريح له، «الراب يواجه مشاكل كتير لأننا مش بنحب بعض»، مؤكدا أن ذلك حقيقة، بسبب أن جميع فناني الراب لا يستطيعون الاتحاد سويًا، لذلك تتفاقم المشاكل بينهم، خاصة فيما يتعلق بالنقابة أو المشاكل الإنتاجية، «في ناس بتبقى شايفاك منافس بس، ومش هتعرف تصاحبك أو تتحد معاك».

يجب إبهار الجمهور مرة أخرى بشتى الطرق

وأوضح «موسى»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، المُذاع على شاشة «الحياة»: أن فناني ومؤسسي الراب الكبار، أصبحت أعمالهم لا تتسم بالإبداع، فنفس الكلمات تُعاد، مؤكدا على ضرورة إبهار الجمهور مرة أخرى بشتى الطرق حتى يعود الراب المصري لمكانته الطبيعية.

الراب انتصر على كل خصومه إلا جمهوره

وعلَّق أيضا على مهاجمته للجمهور بقوله «الراب انتصر على كل خصومه إلا جمهوره»، بأنه لا يقصد ذلك بل كان على سبيل «الإفيه» ، موضحا: «كنت طالع لايف وقتها، وبما أننا المجال اللي ممكن يغلط أو يشتم، فعشان كده الجمهور بيرد عليك بنفس الأسلوب، لذلك أنا لما لقيت حد بشتمني في اللايف قولت أنا مش هبص لأني قديم وعندي خبرة، ولأني هضايق، لأن الرابر على قد ما هو جامد، هتيجي قدام واحد من الجمهور هيعمل كومنت واحد هيجيبك الأرض».