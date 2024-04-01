مروان موسى لـ«ع المسرح»: الراب ينقصه آلة إعلامية تدفعه للأمام

أكّد مطرب الراب الشهير مروان موسى، أن الراب المصري يفتقد آلة للصناعة، موضحًا أن الإعلام أو السينما أو الفن، لهم آلة صناعة تساعدهم على المنافسة.

فن الراب

وأشار «موسى»، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح» مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة «الحياة»، أن كل مغني راب يعمل بمفرده، ولا يوجد آلية للعمل معًا تحت مظلة واحدة تجمعهم.

مصر أكبر دولة إعلاميًا في الوطن العربي

وأوضح، أن مطربي الراب في مصر يحتاجون تغطية أكبر ودعم أكبر، مؤكدًا أن مصر هي أكبر دولة إعلاميًا في الوطن العربي، ورغم ذلك ليس هناك تغطية إعلامية كبرى لحفلات الراب: «لو جالي دعم 10% هروح لحته بعيده».

وشدد على أن الآلة الإعلامية تساعد الفنان المصري وتكون سبب في شهرته في الوطن العربي، موضحًا أن مطربي الراب يفعلون ويقيمون بدور الآلة الإعلامية، ولابد أن يكون هناك نظرة مختلفة للراب.