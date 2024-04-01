رابط التقديم في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بعد الإعلان عن دفعة جديدة
كتب:
يسرا البسيوني
09:21 م | الإثنين 01 أبريل 2024
البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة
أعلن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة عن فتح باب التسجيل لدفعة جديدة من الشباب الموهوبين والطموحين من جميع أنحاء مصر، ليكونوا نواة الدفعة الخامسة.
وأكد البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في بيان له، أن الرحلة ما زالت مستمرة، واليوم يبدأ البرنامج فصل جديد.
وتابع: «إيمانًا منّا بأن شباب اليوم هم قادة المستقبل، نُواصل رحلتنا في تمكينهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لقيادة مسيرة التنمية في بلدهم»، موضحا أن على الشباب الراغبين في الالتحاق بالبرنامج يمكنهم التقديم من خلال الرابط التالي:
https://www.nta.eg/ar-plp.html