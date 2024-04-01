رابط التقديم في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بعد الإعلان عن دفعة جديدة

أعلن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة عن فتح باب التسجيل لدفعة جديدة من الشباب الموهوبين والطموحين من جميع أنحاء مصر، ليكونوا نواة الدفعة الخامسة.

وأكد البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في بيان له، أن الرحلة ما زالت مستمرة، واليوم يبدأ البرنامج فصل جديد.

وتابع: «إيمانًا منّا بأن شباب اليوم هم قادة المستقبل، نُواصل رحلتنا في تمكينهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لقيادة مسيرة التنمية في بلدهم»، موضحا أن على الشباب الراغبين في الالتحاق بالبرنامج يمكنهم التقديم من خلال الرابط التالي:

https://www.nta.eg/ar-plp.html