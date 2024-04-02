مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 22.. الكبير يقع في غرام الغوريلا

وقع الكبير أوي خلال أحداث الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 8، في غرام الغوريلا، بعد إنقاذ حياته وتصديها للمطاريد.

أحداث الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 8

حالة من الحب عاشها الكبير أوي مع الغوريلا، بعد أن أنقذت حياته وتصدت للمطاريد، وأصيبت أثناء الدفاع عن الكبير، ليعالجها بنفسه، ويقع في حبها، ويخرج معها ويرقص على أنغام «حبيبي يا عاشق»، لمدحت صالح، كما بدأ يعلمها القراءة.

واشتعلت الغيرة في قلب مربوحة، بعدما شعرت أن الكبير أصبح يهتم بالغوريلا أكثر منها.

مسلسل الكبير أوي 8

وشهدت الحلقات السابقة من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، إشادات النقاد والجمهور، بعد القصص الكوميدية المتنوعة التي تناولتها الحلقات السابقة، بداية من تحول الكبير إلى عقلة أصبع ثم إلي بينوكيو، وزواج نفادي من أمينة خليل، وظهور العفريتة لوجي، وصولا إلى حكاية الغوريلا التي اشترتها مربوحة «أون لاين».