مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 22.. الغوريلا تنقذ أحمد مكي من المطاريد

حاول الكبير أوي خلال الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 8، الذي يعرض على قناة on عقب أذان المغرب، التخلص من الغوريلا.

أحداث الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 8

اكتشف الكبير خلال كشف دكتور ربيع على غورية أنها غوريلا، وأخذها الكبير في سيارته لمكان بعيد في البلد وحاول قتلها ولكنه لم يستطع وتركها وذهب إلى سيارته؛ ليجد مجموعة من المطاريد طلعوا بأسلحة عليه، وتنقذه الغوريلا، وتصاب في يدها، ويحملها الكبير إلى الدوار ويبدأ في علاجها.

وخيط الكبير جرح الغوريلا وطلب أن تنام في سريره بدلا من مربوحة لحين شفائها؛ الأمر الذي أثار غضب الأخيرة.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي في دور الكبير أوي وجوني، ورحمة أحمد «مربوحة» في دور زوجة الكبير أوي، ومصطفى غريب في دور العترة ابن الكبير أوي.