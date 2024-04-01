مسلسل الحشاشين الحلقة 22.. هل يثأر يحيى لقتل والديه من زيد ابن سيحون؟

أحداث عدة ينتظرها الجمهور في مسلسل الحشاشين الحلقة 22، والتي من المقرر أن تكشف عنها الحلقة الجديدة إذ يحاول حسن الصباح «كريم عبد العزيز» التخلص من زيد بن سيحون «أحمد عيد» من خلال وضعه في مواجهة مباشرة مع يحيى ابن المؤذن «أحمد عبدالوهاب»، الذي لديه ثأر مع سيحون الذي قتل والديه، بعد ما وضعهما في مهمة معا من أجل مساعدة ودعم قلعة مواليه ابن الحافظ في حربه ضد السلطان السلجوقي بركياروق.

ويطرح الجمهور أسئلة عدة قبل عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 22، أبرزها هل سيقوم يحيى بقتل زيد ابن سيحون خاصة بعد ما سنحت له الفرصة بأن ينفرد به خارج أسوار قلعة آلموت، أم هو يخطط لشيءٍ آخر، وهو ما أظهرته نظرات عينه في نهاية المشهد بالحلقة الماضية، وهو ما ستكشف عنه الحلقة المقبلة من المسلسل.

مسلسل الحشاشين الحلقة 22

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 22

ويبدأ موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 22 على قناة DMC في تمام الساعة 9:15 مساء، بينما تذاع في تمام الـ11 مساء على قناة DMC دراما، ويتاح لمشتركي منصة «واتش إت» الإلكترونية في تمام الساعة 7:15 مساء، أي قبل موعد عرضها تلفزيونيًا.