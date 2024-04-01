مسلسل الحشاشين الحلقة 22.. حسن الصباح ينجو من محاولة القتل الثالثة

ينجح حسن الصباح (كريم عبد العزيز)، في النجاة من محاولة القتل الثالثة، من زوجته دنيا زاد (ميرنا نور الدين)، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 22، بعد ما تربصت به داخل غرفته وحاولت طعنه بالخنجر، لكن استطاع إمساك يدها ليخبرها أن موعد موته لم يحين بعد، لكنه ما زال قادرا على مسامحتها.

مسلسل الحشاشين الحلقة 22.. زوجة الصباح تؤكد أنها لن تتوقف عن محاولة قتله

وقالت دنيا زاد لزوجها حسن الصباح، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 22، إنها لن تتوقف عن محاولة قتله: «المرة الجاية هتبقى في قلبك.. حتى لو معرفتش هموتك هفضحك قدام العالم وهقول أنك قتلت ابني الحسين، وكل اللي باقي من عمري وهبته لأذيتك يا حسن».

مسلسل الحشاشين الحلقة 22.. حسن الصباح يعبر لزوجته عن حبه لها

ويخبر حسن الصباح زوجته أن حبها لها هو الذي يقف أمامه في الحصول على حقه منها، بعد محاولتها المستمرة لقتله، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 22: «الظالم هو الحب اللي مش مخليني عارف أخد حقي منك بالعدل».