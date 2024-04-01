مواعيد القطارات من القاهرة إلى السويس والعكس

يترقب المواطنون في محافظة السويس، معرفة مواعيد القطارات من القاهرة إلى السويس، من خلال خط عدلي منصور.

وحددت هيئة السكك الحديدية، المواعيد وطرق الحجز من خلال موقع الهيئة، أو التوجه إلى أقرب محطة قطار.

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى السويس

ويستعرض التقرير التالي مواعيد القطارات من القاهرة إلى السويس، من خلال خط عدلي منصور بالقاهرة إلى السويس كالآتي:

- قطار (4603) ركاب «عدلي منصور/ السويس»، بتركيب 4 عربات «تحيا مصر»، ينطلق من محطة عدلي منصور الساعة 5.00، ويصل السويس الساعة 09.10.

- قطار (4604) ركاب «السويس/ عدلي منصور»، بتركيب 4 عربات تحيا مصر ينطلق من محطة عدلي منصور الساعة 17.00 ويصل السويس الساعة 20.50.

وأوضحت الهيئة أنه جرى تحديد مواعيد القطارات من السويس إلى عدلي منصور في القاهرة، كالآتي:

قطار (4605) ركاب «عدلي منصور/ السويس»، بتركيب 4 عربات «تحيا مصر» ينطلق من السويس الساعة 15.15، ويصل محطة عدلي منصور الساعة 19.15.

قطار (4602) ركاب «السويس/ عدلي منصور»، بتركيب 4 عربات «تحيا مصر» ينطلق من السويس الساعة 06.30 صباحا، ويصل محطة عدلي منصور الساعة 10.25 صباحا.