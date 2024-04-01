مذكرات تفاهم لإنتاج قطارات وعربات مترو بشراكات عالمية

سعت الدولة لتوطين صناعة النقل بدلا من الاعتماد على الاستيراد، خاصة مع تنفيذ مشروعات تطوير ضخمة لمنظومة النقل في مصر، سواء السكة الحديد أو المترو، أو شركات نقل الركاب والبضائع، وهنا عملت وزارة النقل على التواصل مع مجموعة من الشركات العالمية للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككي لتوفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية.

ووقعت وزارة النقل وفق تقرير لها، مجموعة من مذكرات التفاهم واتفاقيات الشروط والأحكام والعقود مع عدد الشركات العالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة، إضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع.

مجمع صناعي بمدينة برج العرب

- يتم إنشاء المجمع بالتعاون مع شركة ألستوم الفرنسية.

- المجمع يكون على مساحة 66 فدانا.

- المجمع ينتج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية كالإشارات ومهمات المزلقانات.

- المجمع ينتج لوحات ودوائر كهربائية للتحكم وضفائر كهربائية.

- إنشاء مصنع لإنتاج أنواع الوحدات المتحركة كالمترو والترام المونوريل والقطار السريع.

- إنشاء مجمع صناعي متكامل ومنطقة لوجيستية في برج العرب.

تصنيع عربات ركاب القطارات

- يتم التصنيع بالتعاون مع شركة تالجو الإسبانية.

- المصنع يُقام على 25 فدان بمنطقة كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف.

مصنع لإنتاج المكونات الداخلية للقطارات

- يتم الإنشاء بالتعاون مع شركة كول واي الإسبانية.

- المصنع يُقام على مساحة 3000 م2 كمرحلة أولى.

- سيتم التوسع فيه مستقبلا بمساحة 10000 م2.

- يستهدف تصنيع وصيانة المكونات الداخلية للقطارات والجرارات.

- تم توقيع عقد إيجار أحد الهناجر المطلوبة للتشغيل بورش كوم أبو راضى.

- تم توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتنفيذ أعمال المكونات الداخلية المطلوبة لجميع أنواع عربات وقطارات السكك الحديدية.

- تعاقدت الشركة على توريد المعدات المطلوبة للمصنع ومن المخطط وصولها في مايو 2024.

إنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية

- يتم الإنشاء بالتعاون مع شركة لينزا مصر.

- المصنع يكون بكوم أبو راضي ببني سويف على مساحة فدان.

إنشاء مصنع لإنتاج قطارات مترو الأنفاق

- يتم الإنشاء بالتعاون مع شركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية «نيرك».

- تم التعاقد مع الهيئة القومية للأنفاق على تصنيع وتوطين صناعة 40 قطار مترو بإجمالي 320 عربة لخطوط المترو.

- جار إنشاء المصنع بمنطقة شرق بورسعيد ومن المخطط نهو في أكتوبر 2024.

إنشاء مصنع لإنتاج عربات السكك الحديدية

- يتم بالتعاون مع شركة نيرك وإحدى الشركات العالمية.

- يتم الإنشاء في منطقة شرق بورسعيد.

- يتم التنفيذ بالجنيه المصري.

- تم الاتفاق على تحقيق نسبة توطين لعربات السكك الحديدية تصل إلى 80%.

إنشاء مصنع لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية

- يتم الإنشاء بالتعاون مع شركة فوست البين النمساوية.

- تشغيل وتطوير ورش العباسية لإنتاج تفريعات السكك الحديدية.

- تقوم الشركة حالياً بإنتاج مفاتيح السكك الحديدية.

إنشاء مصنع لتصنيع القضبان

- يتم الإنشاء بالتعاون مع شركة السويس للصلب لتصنيع القضبان والقطاعات الثقيلة.

- من المخطط بدء التشغيل التجريبى خلال الربع الأول من عام 2024 بطاقة إنتاجية من 800 ألف إلى مليون طن سنويا.