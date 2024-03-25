بدء حجز تذاكر قطارات عيد الفطر للسفر إلى الصعيد

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إتاحة حجز تذاكر قطارات عيد الفطر اعتبارا من اليوم، للسفر إلى وجه قبلي بداية من يوم 8 أبريل المقبل، موضحة أنّه من المقرر إجراء تعديلات كبيرة على حركة القطار الشهر المقبل، لتوفير خدمات متميزة للركاب.

حجز تذاكر قطارات العيد

وأوضحت الهيئة في مستند لها، أنّ حجز تذاكر قطارات العيد يتم من خلال شبابيك التذاكر، أو من خلال الوسائل الرقمية التي وفرتها، مثل موقعها الإلكتروني، أو الهاتف المحمول، أو ماكينات الدفع الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي توفر آلية الحجز دون الذهاب إلى شبابيك التذاكر.

وأكدت الهيئة، على جمهور الركاب بضرورة شراء التذاكر قبل استقلال القطارات منعاً للتعرض لغرامات فورية، موضحة أنّ الحجز يكون متاحا لمختلف نوعيات القطارات كالإسباني والتي يُجر تطويرها في ورش كوم أبوراضي بمحافظة بني سويف، والروسي المكيف، فضلا عن قطارات التالجو وقطارات «VIP».

تعديلات على تركيب القطارات

ونوهت الهيئة، بأنّ التعديلات المقرر إجراؤهها في الأسبوع الأول من أبريل المقبل على حركة القطارات، تتمثل في تعديل تركيب قطار 1012 «القاهرة - أسوان» لعربات ثالثة مكيفة بعدد 8 عربات، اعتبارا من يوم 5 أبريل المقبل، وتعديل تركيب قطار 1009 «أسوان - القاهرة» لعربات ثالثة مكيفة بعدد 8 عربات، اعتبارا من يوم 6 أبريل.