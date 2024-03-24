للمسافرين في عيد الفطر.. بدء حجز تذاكر قطارات الوجه القبلي

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر حجز تذاكر قطارات عيد الفطر، للسفر يوم 7 من شهر أبريل المقبل، ضمن أيام إجازة العيد، وذلك لقطارات للوجه القبلي، موضحة أن الحجز مُتاح بالمحطات.

صيانة جميع القطارات

وأوضحت الهيئة في تقرير لها، أنه جرى وضع جدول مُحدد لحجز التذاكر على مدار أيام إجازة العيد، لمنع الازدحام أمام شبابيك التذاكر، مؤكدة أنه يُجرى حاليا صيانة جميع القطارات بمختلف أنواعها لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، مشددة على الركاب بضرورة الالتزام بتعليمات استقلال القطارات.

وبدأت الهيئة اليوم، تعديل تركيب قطار رقم 91 «أسوان - القاهرة» لعربات ثالثة تهوية ديناميكية بعدد 10 عربات وعربة بوفيه تهويه ديناميكية وسبنسة، تنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة.

توجيهات مهمة بشأن حركة القطارات

وأصدرت هيئة السكك الحديد توجيهات مهمة بشأن حركة القطارات، في إطار الاستعداد الجيد لإجازة عيد الفطر، وهي:

- التواجد المستمر لقيادات الهيئة لمتابعة التشغيل، والإشراف على غرفة العمليات

- متابعة حركة القطارات على جميع الخطوط

- التأكيد على ضرورة إجراء الصيانة اللازمة للقطارات

- المتابعة الجيدة وتجهيز القطارات

- التأكيد على نظافة العربات

- التأكيد على نظافة دورات المياه قبل خروج القطارات من الورش