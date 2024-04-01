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دراما المتحدة

«الحرية»: مصر والأردن يقودان جهود وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة

كتب:

محمد أباظة
10:08 م | الإثنين 01 أبريل 2024
رجاء عطية

رجاء عطية

ثمَّن رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بالمنيا، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الأردنية عمَّان، ولقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، قائلا إن البلدين هما من يقودان الجهود العربية والإقليمية لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، والتحذير من خطورة استمرار الحرب على الأمن الإقليمي والدولي.

الموقف المصري والأردني كان حاسما

وأوضح عطية، في بيان له، أن الموقف المصري والأردني كان حاسما في رفض أي خطط وتحركات إسرائيلية من شأنها تهجير الفلسطينيين سواء من غزة إلى سيناء أو من الضفة الغربية إلى الأردن.

العلاقة بين مصر والأردن

وأشار إلى أن رفض مصر والأردن أي خطط إسرائيلية من شأنها إعادة احتلال قطاع غزة أو تقليص مساحته، بجانب رفض وجود أي قوات عربية أو قوات متعددة الجنسيات في غزة، وأن الشعب الفلسطيني وحده هو من يملك الحق في تقرير مصيره، موضحا العلاقة بين مصر والأردن يشكل استقرارا للعلاقات في المنطقة، والأردن يرى أن مصر عامل رئيسي للاستقرار لا سيما في ظل الاضطرابات الإقليمية والدولية.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.