مسلسل محارب الحلقة 22.. هواتف العزازي ووصفي مرهونة بدفع 2 مليون جنيه

شهد مسلسل محارب الحلقة 22، أحداثا مهمة؛ إذ توفي إبراهيم (محمود عمرو محمود ياسين)، شقيق محارب، منتحرا، بعدما ألقى بنفسه من مبنى النيابة، عقب التحقيق معه، وتلقت شقيقته منال خبر وفاته بمنتهى الحزن والانهيار، خاصة أنه توفي بعد وقت قريب من وفاة والدتها، وكانت انتحاره بسبب التحقيق معه نتيجة تلقيه أموال من المحامي حسام الجيوشي (أحمد زاهر) للشهادة زور في حق محارب (حسن الرداد) وسجنه من أجل صرفه عن المطالبة بحق والدته، التي دهسها رامي العزازي بسيارته.

مسلسل محارب الحلقة 22.. الجيوشي يحاول التصرف في هواتف العزازي

وخلال مسلسل محارب الحلقة 22، يحاول المحامي حسام الجيوشي وإنجي زوجة العزازي (نرمين الفقي)، التصرف في هواتف العزازي، والشخص الذي هددهم بالحصول على ملفات مهمة منها «وصفي»، وساومهم على مبلغ 2 مليون جنيه، واكتشوا أن راندا صديقة رامي (ملك أحمد زاهر) حصلت على هواتف العزازي، ولم تخبرهم بذلك، وتأكدوا من خلال كاميرة المراقبة التي صورتها مع أصحاب محل الهواتف المحمولة، والذي قدم إلى فيلا العزازي لتسليم الهواتف مقابل المبلغ المطلوب.

حفل زفاف إنجي وعنتر

وفي مسلسل محارب الحلقة 22 يستعد عنتر (حسني شتا)، لإقامة حفل زفافه على إنجي (ناهد السباعي)؛ إذ يرتب أمور الفرح مع الحاج عجمي (محمود البزاوي)، بينما صابرين والدة إنجي لا توافق على ذلك، خاصة أن عنتر يصر على أن يكون الفرح في يوم عزاء إبراهيم شقيق محارب، خطيب إنجي السابق.