مسلسل محارب الحلقة 22.. مصرع إبراهيم خلال محاولة هروبه

أحداث سريعة شهدتها حلقة أمس من مسلسل محارب، إذ مات إبراهيم شقيق محارب في أثناء محاولته الهرب من محبسه، بعد أن وجهت له النيابة تهمة الإتجار في المخدرات، والشهادة الزور ضد شقيقه محارب، وحاول إبراهيم «محمود ياسين» الهرب من محبسه فقفز من الطابق الثاني ليلقي مصرعه على الفور، وتتواصل الأحداث في مسلسل محارب الحلقة 22 الليلة.

مصرع شقيق محارب خلال محاولة هروبه

وفي سياق الأحداث من مسلسل محارب، يحاول عنتر «حسني شتا» سرعة إتمام زواجه من إنجي «ناهد السباعي»، وذلك خوفًا من أن ينتهي تأثير السحر الذي عُمل لدى إحدى الساحرات، حتى تكره محارب وتوافق على الزواج منه، لذا أصبح يستعجل الزواج، وعلى الرغم من موافقة إنجي، إلا أن والدتها لم تعد تستريح لتصرفات ابنتها وموافقتها المستمرة على أي طلب يطلبه عنتر، لتستمر أحداث مسلسل محارب الحلقة 7، بطولة حسن الرداد وناهد السباعي وأسما إبراهيم.