مسلسل محارب الحلقة 22.. حسن الرداد متهم في جريمة قتل جديدة

وجهت النيابة تهمة جديدة لمحارب الذي يؤدي دوره حسن الرداد، وهي قتل الشاهد الوحيد في قضية مقتل رجل الأعمال العزازي أو ماجد المصري، والمحامي وصفي، وذلك بعد الشهادة الزور ضد محارب في جلسة المحكمة، إذ ذهب إليه محارب فوجده مقتولا، وتمّ تلفيق التهمة له، لتزداد الأحداث سوءا بالنسبة له في مسلسل محارب الحلقة 22.

مسلسل محارب الحلقة 22.. تهمة جديدة

ورغم ذلك يحاول محامي محارب البحث عن دليل براءته، خاصة بعد مقتل الشاهد الوحيد الذي كان يمكن أن يكشف ما حدث ليلة مقتل العزازي ووصفي، وأخبر المحامي محارب أن موقفة في القضية ازداد سوء بعد مقتل الغفير، ولصاق التهمة اليه، وأنه إذا لم تظهر ادلة جديدة، ستصدر المحكمة حكمها غيابيًا عليه، وسيكون الإعدام مصيره، إذ أنَّه متهم في 3 جرائم قتل، ومن هنا قرر محارب البحث على ديل براءته، خاصة أنَّه متأكّد أن جميع الأدلة موجودة لدى المحامي حسام الجيوشي ومع أحداث مسلسل محارب الحلقة 22 تنكشف المزيد من الحقائق.