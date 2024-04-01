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دراما المتحدة

مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 22

كتب:

صفية النجار
12:01 ص | الإثنين 01 أبريل 2024
مواعيد عرض مسلسل محارب

مواعيد عرض مسلسل محارب

يشهد مسلسل محارب أحداثا مهمة في الحلقة القادمة، وذلك في ظل الصراع بين محامي العزازي ومحارب، والذي لفق له العديد من القضايا واضطره للهروب على أثرها فهل يسلم نفسه، لذا نستعرض مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 22.

مواعيد عرض مسلسل محارب الحلقة 22 على قناة

وتأتي مواعيد عرض مسلسل محارب الحلقة 21 على قناة cbc في رمضان 2024، على النحو التالي: 

تُعرض الحلقة 22 مسلسل محارب الساعة 9 مساء على قناة cbc، والإعادة الأولى  الساعة 3:45 من فجر اليوم التالي، والإعادة الثانية الساعة 5:15 فجرًا.

وتُعد قناة cbc هي القناة الوحيدة الناقلة لمسلسل محارب، حيث يُعرض المسلسل عليها بشكل حصري طوال شهر رمضان، وهو أحد المسلسلات الطويلة.

قصة مسلسل محارب 

يرض مسلسل محارب ضمن مسلسلات رمضان 2024، ويدور في إطار من الدراما والتشويق حول الشاب محارب الذي يهاجر من الصعيد إلى مدينة القاهرة، عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة حتى يعيل أسرته، وتأخذ الأحداث منحنى آخر حين تتوفى والدة محارب في حادث سيارة.

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بقلم صفية النجار