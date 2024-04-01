موعد إعادة مسلسل محارب الحلقة 22 على قناة سي بي سي
كتب:
انتصار الغيطانى
03:00 م | الإثنين 01 أبريل 2024
موعد إعادة مسلسل محارب الحلقة 22 على قناة سي بي سي
شهدت الحلقة 22 من مسلسل محارب عددًا من الأحداث الهامة، إذ عادت العلاقات الجيدة بين جيهان زوجة العزازي أو نيرمين الفقي والمحامي حسام الجيوشي ويؤدي دوره أحمد زاهر، بعد أن وافقت جيهان على دفع نصف ثروة العزازي لحسام مقابل إنهاء قضية محارب وإيصاله إلى حبل المشنقة.
موعد إعادة مسلسل محارب الحلقة 22 على قناة سي بي سي
ويواصل المحامي حسام الجيوشي زيادة تلفيق الأدلة التي تدين محارب في 3 قضايا قتل، رجل الأعمال العزازي ووصفي المحامي والغفير، وذلك حتى ينفذ وعدة لجيهان العزازي ويحصل على نصف تركة العزازي، خاصة بعد أن تغلق قضية قتل رامي العزازي والدة محارب، ومع موعد إعادة مسلسل محارب الحلقة 22 تستمر الأحداث الليلة.