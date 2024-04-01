شهدت الحلقة 22 من مسلسل محارب عددًا من الأحداث الهامة، إذ عادت العلاقات الجيدة بين جيهان زوجة العزازي أو نيرمين الفقي والمحامي حسام الجيوشي ويؤدي دوره أحمد زاهر، بعد أن وافقت جيهان على دفع نصف ثروة العزازي لحسام مقابل إنهاء قضية محارب وإيصاله إلى حبل المشنقة.

موعد إعادة مسلسل محارب الحلقة 22 على قناة سي بي سي

ويواصل المحامي حسام الجيوشي زيادة تلفيق الأدلة التي تدين محارب في 3 قضايا قتل، رجل الأعمال العزازي ووصفي المحامي والغفير، وذلك حتى ينفذ وعدة لجيهان العزازي ويحصل على نصف تركة العزازي، خاصة بعد أن تغلق قضية قتل رامي العزازي والدة محارب، ومع موعد إعادة مسلسل محارب الحلقة 22 تستمر الأحداث الليلة.