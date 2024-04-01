«حياة كريمة» تنظم إفطارا جماعيا في نجع لوقا الجعيدي بالمنيا

نظمت مؤسسة حياة كريمة بمركز ديرمواس بالمنيا، إفطارًا جماعيًا في قرية نجع لوقا الجعيدي، إحدى القرى الأكثر احتياجا في المحافظة، بحضور عدد كبير من قيادات المحافظة والأهالي الذين عبروا عن سعادتهم بهذا الإفطار.

وحرص متطوعو حياة كريمة بالمنيا على توزيع 500 وجبة على المواطنين في منازلهم، إيمانًا منهم بأهمية مشاركة السعادة مع جميع أفراد القرية.

أجواء رمضانية دافئة بالقرية

وتعد هذه المبادرة جزءًا من جهود مؤسسة حياة كريمة المستمرة لتحسين حياة المواطنين في القرى الأكثر فقراً، ونشر روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، حيث تخلل الإفطار العديد من الفقرات الترفيهية والأناشيد الدينية التي أضفت أجواء رمضانية دافئة على المكان.

مساندة الفئات الأكثر احتياجا

وأكد أحمد العمدة منسق عام حياة كريمة حرص المؤسسة على نشر روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا، وإدخال السعادة على قلوبهم في شهر رمضان المبارك.

ووجه أهالي القرية الشكر لمؤسسة حياة كريمة على هذه المبادرة الرائعة التي أدخلت البهجة عليهم، مؤكدين أن هذا الإفطار يدل على اهتمام الدولة بالقرى، حيث تُمثّل مبادرة حياة كريمة نموذجًا مشرفًا للعمل الإنساني، إذ تسعى لتحقيق أهدافها النبيلة في تحسين حياة المواطنين في جميع أنحاء مصر.