دعاء لأبي المتوفى في ليلة القدر.. اللهم اغفر له وأعتقه من النار

ليلة القدر لها قيمة خاصة في الإسلام، فهي ليلة تميزت بالبركة والخير، في هذه الليلة المباركة، ويعتبر الدعاء لأبي المتوفى في ليلة القدر فضيلة عظيمة، فهو ينم عن الرحمة والتقدير للأرواح الفقيدة، ويشير النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أهمية الدعاء للموتى، وخاصة في ليلة القدر، وهذا يعكس الاهتمام بالتواصل مع الأموات والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، لذا، في هذه الليلة المباركة، يجب علينا أن نستغل هذه الفرصة للدعاء للميت والتضرع إلى الله بالرحمة والمغفرة لهم، مما يعكس التقوى والإيمان الصادقين.

نص دعاء لأبي المتوفى في ليلة القدر

ويمكننا خلال هذه الأيام ترديد دعاء لأبي المتوفى في ليلة القدر ومنه ما يلى: اللهم أدخل أبي الجنة من غير حساب ولا سابقةِ عذاب، اللهم ارحم والدي، واغفر له وارضَ عنه رضًا تحلّ به عليه جوامع رضوانك، وتحلّه به دار كرامتك وأمانك ومواطن عفوك وغفرانك، اللهم إن هذه ليلة القدر، وليلة الغفران، وليلة العتق من النار، أسألك أن تغفر لأبي ومن مات من المسلمين، وأن ترحمهم برحمتك الواسعة، وأن تسكنهم فسيح جناتك، وأن تجعلهم من رضي الله عنهم ورضوا عنه.

أدعية لـ أبي المتوفى في ليلة القدر

ومن ضمن الصيغ المفضلة في دعاء أبي المتوفى في ليلة القدر: اللهم إنهم كانوا عبادك، يشهدون لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، فاغفر لهم ذنوبهم، واعف عنهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم إنهم كانوا لنا أحبة وإخواناً، فارحمهم يا أرحم الراحمين، واجمعنا بهم في جنات النعيم، ولا تفتنا بعدهم، واجعلنا هداةً مهتدين، اللهم أنزل على أهلهم الصبر والسلوان، وارضهم بقضائك، واجعل مصيبتهم خاتمة خير، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واجعل قبورهم نوراً وضياءً، واجمعنا بهم في جنات النعيم، اللهم اغفر لنا ولهم، وتجاوز عن سيئاتنا وسيئاتهم، واعف عنّا وعنهُم، إنك أنت الغفور الرحيم.