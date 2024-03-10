دعاء لزوجي المتوفى أول يوم رمضان .. «اللهم أفسح له في قبره»

تعد ليالي شهر رمضان الكريم من الليالي التي يستغلها المسلمون للدعاء، ومنها دعاء لزوجي المتوفى أول يوم رمضان، وذلك لكون الشهر الفضيل من شهور السنة التي يرجى أن يستجيب الله فيها لدعوات من يتوجه إليه بالتضرع والخشوع، حيث يعز على الشخص فقدان عزيز عليه، وبالتالي يكون الدعاء بالرحمة والمغفرة أهم شيء يمكن تقديمه للفقيد.

دعاء لزوجي المتوفى أول يوم رمضان

وحول دعاء لزوجي المتوفى أول يوم رمضان، فقال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن»، إنه من المستحب التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء في تلك الليالي المباركة، بصيغ متعددة ومنها: «اللهم ارحم زوجي في أول ليلة في رمضان، وأسكنه الجنة واجزه عني رفيع منازلها اللهم أفسح له في قبره مد بصره وافرش قبره من فراش الجنة؛ اللهم اجعل ما أصابه تكفيراً له ورفعة لدرجاته؛ اللهم أدخله الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب».

صيغ أخرى للدعاء

ومن صيغ الأدعية أيضاً: «اللهم أطعم زوجي من ثمار الجنة واجعل من نهر الكوثر شرابه اللهم افسح له في قبره وافتح له بابا تهب منه نسائم الجنة لا يسد أبدا، ربي اغفر له وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم يا الله يا كريم مد لزوجي في قبره، اللهم مد له في بصره، اللهم اجعل قبر زوجي روضة من روض الجنة يا الله، اللهم لا تجعل لزوجي قبره حفرة من حفر النار، الله ارزق أهَلْه وأحبابه الصبر، اللهم يا الله أجرني في هذه المصيبة، واخلف علي بما هو خير لي، اللهم لا تفتني من بعده، اللهم لا تحرمني أجره، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

«اللهم ابدل لزوجي دارا خيرًا من داره، اللهم أبدله أهَلًْا خيرًا له من أهَلْه، اللهم أبدله زوجًا خيرًا من زوجه، اللهم أدخل زوجي الجنة، اللهم أدخله الجنة، يا الله أعزه من عذاب القبر، وأعزه يا الله من عذاب النار».

«اللهم في كل دقيقة تمر في رمضان أسألك أن تفتح لميتنا، بابا تهب منه نسائم الجنة لا يسد أبداً، اللهم اكتب زوجي الراحل من عبادك الصالحين واجعله من الصديقين والشهداء والأخيار والأبرار، يا رب ارحم من تركوا خلفهم قلوبا حزينة بموتهم، وبيوتا ناقصة، اللهم في شهر رمضان اجعل فقيدتي أمي من أصحاب جنة لا دموع فيها ولا فراق، اللهم ارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عنه».

«اللهم أنزل زوجي منزلا مباركا وأنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين، اللهم ارحم زوجي واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم أفسح لزوجي في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة، اللهم أبعد عن زوجي عذاب القبر واملأ قبره بالرضا، والنور والسرور، اللهم أنت الغفور الرحيم آنس زوجي في وحدته وفي وحشته وفي غربته اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا».