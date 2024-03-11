دعاء لزوجي أول يوم رمضان.. اللهم أعطه ما يتمناه

الزوجة الصالحة هي التي تدعو لزوجها بالخير والبركة وتعينه على الدنيا من أجل الأخرة، وقد تردد بعض النساء دعاء لزوجي في أول يوم رمضان، ولكن لم يرد نصا صريحا في السنة بشأن دعاء مخصص تدعوه الزوجة لزوجها، ولكنه في الأصل أمر محبب بين عموم الناس.

فضل دعاء الزوجة لزوجها أول يوم رمضان

ويعد حرص المرأة على ترديد دعاء لزوجى أول يوم رمضان من الأمور الطيبة ولها فوائد عدة منها أنه يُقرّب الزوج من الله تعالى، ويُدفع عنه البلاء والشر، ويُؤمّن له السعادة والرضا في الحياة، ويُقوّي العلاقة بين الزوجين، ويُنال به رضا الله تعالى.

أدعية الزوجة لزوجها في أول رمضان

هناك بعض الأدعية التي وردت عن سيدات السلف والصالحات يمكن أن تعتبرها النساء دعاء لزوجي في أول يوم رمضان ومنها: اللهم مثل ما أضئت الكون بنور شمس هذا اليوم، أضيء قلبه بنور حبك، ضيئا لا ينطفئ، وارزقه رزقا دائما وصحة يستخدمها في طاعتك، وأحبه وحبب فيه خلقك وعبادك، اللهمّ سخر لزوجي جنود الأرض وملائكه السماء، وارزقه من فضلك العظيم ما يُدهشنا ويزح عنّا الكرب برحمتك يا رحيم، اللهم ثبت له يقينه، وارزقه حلال يكفيه، اللهم ابعد عنه كل شيء يؤذيه، ولا تحوجه لطبيب يداويه، ربِ استودعتك زوجي الغالي في حّله وترحاله، فاللهمّ صبَ عليه من الرزق صبا صبا ولا تجعل رزقه كدّا ولا نكدا، وبارك له فيما رزقته وادم له عافيته، اللهم استره على وجه الأرض، وارحمه في بطن الأرض، واغفر له يوم العرض، اللهم أعطي زوجي ما يتمناه، ويسر له ما تحبه وترضاه.