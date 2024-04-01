خبير في الشؤون الأمريكية يكشف أسباب زيارة بلينكن لباريس في جولته الأوروبية

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير في الشؤون الأمريكية، إن اختيار باريس في جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأوروبية، ذات مغزى كبير؛ نظرا للتباينات المتزايدة بين فرنسا وأمريكا حول العديد من الملفات، منها بالطبع الحرب في أوكرانيا، خاصة أن الرئيس الفرنسي عرض مسبقا في الفترة الماضية إرسال قوات أوروبية أو من الناتو إلى أوكرانيا، وسارعت واشنطن وعواصم أوروبية لمعارضتها.

اختلاف في آلية واستمرار الدعم

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، أن هناك اختلافا أيضا في آلية واستمرار الدعم؛ إذ أن هناك تعثرا في المساعدات الأوروبية، بواقع أكثر من 50 مليار يورو كحزمة مساعدات لأوكرانيا، كما أن المساعدات الأمريكية متعثرة ومحتجزة في الكونجرس الأمريكي بسبب معارضة الجمهوريين لدعم أوكرانيا.

وتابع: «أيضا فيما يتعلق بالمسار السياسي للحرب في أوكرانيا، فرنسا بدأت تشعر بأن هناك حالة من اللاحسم العسكري، وأنه لا بد من مسارات أخرى للخروج من حالة الجمود في الحرب الروسية الأوكرانية، ولا زالت إدارة بايدن تراهن على الخيار العسكري، رغم أنها مقيدة فيما يتعلق بالدعم العسكري لكييف».