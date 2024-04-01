مسلسل فراولة الحلقة 7.. رضا عبد العال يتمنى قيادة منتخب مصر

شهدت أحداث الحلقة 7 من مسلسل فراولة، ظهور الكابتن رضا عبد العال، بعد ذهابه إليها، لكي يعرف هل سيصعد فريقه للدوري الممتاز أم لا، ما جعلها تمارس عليه أساليب المُعالج الروحي، من خلال وضع حجر كريم في يده والضغط عليه، ثم قالت له ماذا تشعر؟، فقال لها أنه يشعر بالنعاس، ثم شعر بأنه أصبح أصغر سنًا، ثم رأى أن فرقته صعدت للدوري الممتاز بالفعل وفازت بـ4 مباريات، حتى طمع بأن يقود منتخب مصر، ويصبح مديرًا فنيًا له.

طاقم عمل مسلسل فراولة

ومسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، وبطولة نيللي كريم، وشيماء سيف، وصدقي صخر، وأحمد فهيم، وعلا رشدي، وحجاج عبد العظيم، ودنيا سامي، وتوني ماهر، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم الفنانة سمر مرسي.

مواعيد عرض مسلسل فراولة

يعرض مسلسل فراولة الحلقة 7، بطولة النجمة نيللي كريم على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 دقيقة، والإعادة 8:15 صباحًا، ويعاد مرة أخرى الساعة 1:45 ظهرا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it.