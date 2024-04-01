موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل فراولة على قناة DMC اليوم

تواصل القنوات الفضائية عرض مسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان الحالي، ومن بينها مسلسل الفنانة نيللي كريم الذي بدأ عرضه في منتصف الشهر، ويتضمن 15 حلقة فقط، وهو يتضمن أحداثا كوميدية اجتماعية ويبحث المشاهدون عن موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل فراولة.

موعد عرض الحلقة 6 مسلسل فراولة

أمّا عن موعد عرض الحلقة 6 مسلسل فراولة على قناة DMC، فسيتم بثها الساعة 8:15 صباحًا وأيضًا الساعة 1:45 ظهرًا، بالتزامن مع بثها على منصة Watch It الرقمية، وتعيد قناة dmc دراما الحلقة في تمام الساعة 5 صباحًا، والساعة 4:30 عصرًا.

فراولة تعتذر لزوجة والدها

وبعد استعراض موعد عرض الحلقة 6 مسلسل فراولة على قناتي DMC Drama وDMC، بجانب منصة Watch It، نسلط الضوء على المشهد التي ظهرت فيه فراولة عندما قدمت الإعتذار لزوجة والدها «منصورة» بعد أن جعلتها تعيش في الوهم بعد جمع الكثير من الأموال عدة شهور بسبب العمل في مجال الطاقة، بينما طلبت «منصورة» قيام فراولة بقراءة الفنجان.

مسلسل فراولة

يشارك في مسلسل فراولة من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقي وبطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.