موعد إعادة مسلسل فراولة على قناة DMC الحلقة 7

شهدت الحلقة الماضية من مسلسل فراولة أحداثًا مثيرة، إذ تم استضافة «نيللي كريم» مع الإعلامية هبه الأباصيري خلال برنامجها «الستات مايعرفوش يكدبوا» المُذاع على شاشة «cbc»، وتحدثت عن طبيعة عملها كخبيرة علاج بالطاقة الحيوية.

ونجحت نيللي كريم التي تجسد دور«فراولة»، في تخطي محنتها بإتمام صفقة الأحجار الكريمة، مما أدى إلى تفكير كل من حولها بإقناعها في العمل كخبيرة علاج بالطاقة الحيوية.

موعد إعادة مسلسل فراولة الحلقة 7 على قناة DMC

يُعرض مسلسل فراولة على قناة DMC، الساعة الثامنة إلا الربع مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، أما عن موعد إعادة الحلقة 5 من مسلسل فراولة، فتعاد الحلقة الجديدة الساعة 8:15 صباحًا، والساعة الثانية إلا الربع ظهرًا.

أحداث مسلسل فراولة

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي للفنانة نيللي كريم، (فراولة) التي تلعب دور فتاة صغيرة من طبقة اجتماعية فقيرة تحب قراءة الفنجان، ولكن لديها طموحات كبيرة في صنع اسم لنفسها في المجتمع، وتبحث عن السعادة والطاقة الإيجابية للوصول إلى منصب مهم.

فريق عمل مسلسل فراولة

المسلسل بطولة الفنانة نيللي كريم مع شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، توني ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، وإنتاج شركة «sky limit» للمنتج أحمد دسوقي.