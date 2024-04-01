مسلسل فراولة الحلقة 7.. نيللي كريم تُغلق شركة مستر يانج

شهدت الحلقة 7 من مسلسل فراولة أحداثا درامية مثيرة، حيث بدأت الحلقة بحل أزمة البلاغ الذي قدّمه الدكتور صدقي صخر، في الشركة التي تعمل بها.

وتتوالى أحداث المسلسل بمحاولة أوس أوس إقناعها بالعمل خبيرة في الطاقة الحيوية، لكنها ترفض بسبب خوفها، وتقرر إغلاق الشركة التابعة لمستر يانج.

وفي نهاية الحلقة شهدت استضافة نيللي كريم مع الإعلامية هبة الأباصيري، خلال برنامجها «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المُذاع على شاشة «cbc»، وتحدثت عن طبيعة عملها كخبيرة علاج بالطاقة الحيوية.

أبطال مسلسل فراولة

مسلسل فراولة من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين من بينهم نيلي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر، وضيوف شرف منهم الفنانة سمر مرسي.

قصة مسلسل فراولة

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حول الفنانة نيللي كريم التي تجسد شخصية فراولة، وهي فتاة من طبقة اجتماعية فقيرة تهوى قراءة الفنجان، وتطمح في أن تصل إلى مكانة مرموقة في المجتمع، وتبحث عن السعادة والطاقة الإيجابية لتحتل منصبًا مهمًا.