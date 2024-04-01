ملخص الحلقة 7 من مسلسل فراولة.. شهرة نيللي كريم بعد ظهورها في التليفزيون

حققت فراولة التي تؤدي دورها «نيللي كريم»، شهرة كبيرة بعدما ظهرت مرة أخرى كضيفة خاصة، وخبيرة في مجال العلاج الروحي، مع الإعلامية هبة الأباصيري في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المُذاع على شاشة «سي بي سي»، في أحداث الحلقة الـ7 من مسلسل فراولة.

أحداث الحلقة 7 من مسلسل فراولة

وخلال أحداث الحلقة 7 من مسلسل فراولة، وبعد شهرتها الواسعة، ظهر محسن العصفوري المُلقب بملك المقاولات في مصر، طالبا استشارة خاصة من نيللي كريم، حول ماهية إتمام صفقة من عدمها، باعتبار أنها معالجة روحية، وارشدته لإتمام الصفقة فقط للتخلص من أسلوبه العدواني أثناء الحديث معها، مما جعلها تربح مبالغ طائلة من هذه الصفقة، وسمت الشركة التي هي نائبة بها بعد هروب مستر يانج باسم «فراولة».

من مشهد كوميدي آخر، حاولت إس إس «سامية سوشيال» وحسن الشاندويلي، إقناع أحد العملاء الأجانب بشراء الأحجار الكريمة، لكنهما لم يتمكنا من التواصل معه وفهمه، بسبب أنه يتحدث اللغة الإنجليزية.

ووقعت إس إس «شيماء سيف»، في حب أحد مهندسي صيانة الأجهزة، قائلة إنها أول مرة ترى «رجل كيرفي»، ما جعلها تطلب المساعدة من فراولة لكي تضع خططا وتوقعه في حبها.

طاقم عمل مسلسل فراولة

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وبطولة نيللي كريم، وشيماء سيف، وصدقي صخر، وأحمد فهيم، وعلا رشدي، وحجاج عبد العظيم، ودنيا سامي، وتوني ماهر، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم الفنانة سمر مرسى.