ما زال الكبير أوي الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي، خلال أحداث الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي 8، يواصل اهتمامة بالغوريلا بعد أن أنقذت حياته.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 23 على قناة on في رمضان

وتكون مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 23 على قناة on في رمضان العرض الأول في الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة، وتعاد على القناة نفسها في تمام الثالثة صباحًا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً، كما تعرض في التوقيت نفسه عبر منصة «WATCH IT».

أحداث الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 8

أحداث عديدة شهدتها الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 8، والتي كان أبرزها خطوبة هجرس من غورية قريبة مربوحة ليتضح له أنها غوريلا ويهرب.

ويكتشف الكبير أن قريبة مربوحة غوريلا ويحاول التخلص منها لتحمية من المطاريد وتنشأ بينهم قصة حب بعد أن كان رافضا لها.