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عطل جديد يضرب تطبيق إنستجرام حول العالم.. ومتابع: «كلفني وظيفتي»

كتب:

محمد عبدالعزيز
10:28 م | الإثنين 01 أبريل 2024
تطبيق إنستجرام

تطبيق إنستجرام

ضرب عطل تطبيق «إنستجرام» الشهير التابع لشركة «ميتا»، والتي تعاني من أعطال متكررة هذه الفترة، إذ اشتكى الآلاف من صعوبة الدخول إلى حساباتهم الشخصية عبر تطبيق الصور والفيديوهات الشهير، وذلك خلال الساعة الماضية، بحسب مواقع «Downdetector» المتخصص في متابعة أعطال المواقع الإلكترونية.

وتحدث بعض مستخدمي تطبيق إنستجرام عن معاناتهم مع العطل الذي ضرب الموقع خلال الساعة الماضية، وازداد اللون الأحمر - الذي يشير إلى الأعطال - من الساعة التاسعة مساء اليوم حتى الآن.

وتحدث أحدهم عبر موقع «Downdetector»، قائلًا إن عطل إنستجرام الأخير كلفه عمله: «إنه أمر صعب للغاية وهذا يحدث كل أسبوع، أتمنى أن أتمكن من مقاضاتهم لأنهم كلفوني وظيفتي تقريبًا».

وقال البعض: «لا أستطيع التعليق»، «لا يمكنني الدخول إلى حسابي عبر إنستجرام»، «لا أستطيع التعليق أو رؤية ريلز إنستجرام»، وذكر المتابعون أن تطبيق إنستجرام عاد إلى العمل مرة أخرى بشكل طبيعي، لكن ما زال بعض المستخدمين يشتكون من استمرار العطل.

بعد دقائق من عطل ضرب «فيس بوك»

يأتي عطل إنستجرام بعد دقائق فقط من معاناة المستخدمين مع عطل تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير «فيس بوك»، إذ اشتكى العديد من اختفاء الصور أثناء التصفح، بحسبما زعمه المستخدمون عبر «فيس بوك».

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