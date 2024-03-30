عصر تمكين المرأة.. 10 سنوات من الإنجازات التاريخية والقضاء على الظواهر السلبية

شهدت الأعوام العشرة الماضية تمكينًا غير مسبوق للمرأة المصرية، إذ عملت الدولة على تذليل كافة العقبات التي تواجهها، وإثقال مهاراتها حتى تتمكن من اللحاق بخطة التنمية.

ووفرت مصر حماية اجتماعية كبيرة لبناتها وسيداتها، وأبرز ملامح العمل على ذلك، هو تصحيح العديد من المفاهيم المغلوطة.

الحماية الاجتماعية للمرأة المصرية

وعلى مدار 10 سنوات، اهتمت الدولة المصرية بالقضاء على الظواهر السلبية، التي تهدد سلامة المرأة داخل المجتمع ومشاركتها الفعالة في المجالات المختلفة، وذلك من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة في عام 2015، بمشاركة 20 وزارة، بالإضافة إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، في عام 2016.

وتهتم الدولة المصرية بصحة المرأة، فتم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية، وفي إطار ملف العنف ضد المرأة، جرى إنشاء 31 وحدة لمناهضته في الجامعات المصرية فضلا عن 10 مراكز لاستضافة النساء ضحايا العنف، وهي المراكز تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

مقاومة ختان الإناث

وجرى إنشاء عيادات آمنة للمرأة في 10 مستشفيات جامعية، ووحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، تابعة لمجلس الوزراء، وتعمل تلك الوحدة على تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وأخيرًا تم إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، والتي نتج عنها انخفاضًا بنسبة 14% في معدلات الختان.