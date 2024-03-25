إنجازات المرأة خلال 10 سنوات.. تمكين اقتصادي وانخفاض نسبة البطالة

حرصت الدولة المصرية، خلال السنوات الأخيرة الماضية، على تحقيق التمكين السياسي والاقتصادي والمجتمعي للمرأة المصرية، إذ تعيش عصرها الذهبي في مختلف قطاعات الحياة، وتعمل الدولة بمختلف مؤسساتها على تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كل القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص.

التمكين الاقتصادي للمرأة خلال 10 سنوات

وأولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالتمكين الاقتصادي للمرأة، حتى تعزز مشاركتها في الحياة الاجتماعية والمهنية بمختلف الأشكال، وتضمن التمكين الاقتصادي الذي عملت عليه الدولة خلال العشر سنوات الأخيرة عدد من المحاوروجاءت الإحصائيات والأرقام وفقا للبيانات التي ذكرت في كتاب «حكاية وطن»، الصادرعن حملة الرئيس السيسي كالتالي:

- شهد معدل البطالة بين الإناث انخفاضًا بنسبة 5.5 نقطة مئوية، مسجلا 19.3% في الربع الرابع من عام 2022، مقابل 16% عام 2021، مقارنة بـ24% عام 2014.

- بلغ عدد المستفيدات من برامج الادخار والإقراض الرقمي 161.6 ألف سيدة في 13 محافظة، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة عام 2021.

- بلغ عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات معاملات مالية 17.2 مليون سيدة في يونيو 2022، مقابل 5.9 مليون سيدة عام 2016.

- بلغ نصيب المرأة من إجمالي المشروعات الصغيرة والمتوسطة 33%، فضلا عن إجمالي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة 76.8 ألف مشروع حتى فبراير 2023.

- إنشاء 254 وحدة لتكافؤ الفرص على مستوى الوزارات والمحافظات والمحليات التوعية المرأة العاملة بكل حقوقها وأهمية مشاركتها في عملية التنمية.

- بلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالي مشروعات صندوق التنمية المحلية 65.2%، في حين بلغ عدد المستفيدات من تلك المشروعات 17.9 ألف مستفيدة حتى فبراير 2023.

- تدريب أكثر من 100 ألف سيدة على كيفية إدارة المشروعات الاقتصادية والتسويق الإلكتروني والحرف اليدوية، من خلال مراكز التكوين المهني والتوجيه الأسري بوزارة التضامن الاجتماعي.