ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 22.. وفاء عامر تفجر مفاجأة في علاقة العوضي وأنغام

شهدت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 22، بطولة الفنان أحمد العوضي على قناة ON Drama، أحداثا مثيرة؛ إذ انتقلت المعلمة صباح الجياش، وتجسدها الفنانة وفاء عامر، مع محاسن التي تجسدها الفنانة زينة منصور، إلى شقة عائلتها الجياش لتعيش بها، ووجهت حديث مؤثر لوالدها الراحل، بسبب ابتعادها عن أشقائها، ووجود عدواة بينهما بسبب زوجها المعلم عبد ربه، ويجسده الفنان رياض الخولي.

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. حقيقة علاقة أحمد العوضي وكارولين عزمي

وكشفت صباح الجياش، التي تجسدها الفنانة وفاء عامر ضمن أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 22، عن أن عرب السويركي، يجسده الفنان أحمد العوضي ليس شقيق أنغام بالرضاعة، والتي تجسدها الفنان كارولين عزمي، خاصة أن والدتها الحقيقة ماجدة وتجسدها الفنانة سلوى عثمان، لم ترضع ابنتها بشكل طبيعى لأنها كانت تعانى من ورم يمنعها من ذلك، لذلك قررت زواجهم من بعضهم؛ لأنهم أسوياء ويشبهان بعضهما البعض.

رياض الخولي يتوعد لـ وفاء عامر في مسلسل حق عرب

وتوالت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 22 بطولة الفنان أحمد العوضي على قناة ON Drama، وعاد المعلم عبد ربه ويجسده الفنان رياض الخولي إلى منزله ولم يجد زوجته صباح الجياش، وتوعد لها؛ لأنها تعصي أوامره، ودخل فى نقاش حاد مع ابنته أنغام وتجسدها الفنانة كارولين عزمي بعدما تعدى بالضرب على عرب السويركي.